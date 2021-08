SV Erbach rettet Remis zum Auftakt

Bergstraße. Zum Start des Bembel-with-care-Cups, einer Freundschaftsrunde von sechs Bergsträßer und Odenwälder Handball-Teams, kam der Bezirksoberligist SV Erbach gegen die in der Bezirksoberliga Odenwald-Spessart beheimatete HSG Erbach/Dorf Erbach I nicht über ein 30:30 (16:11) hinaus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei zeigte sich das SVE-Team von Trainer und Turnierorganisator Jens Becker nach ausgeglichener Anfangsphase ab dem 8:8 (20.) überlegen und setzte sich kurz nach dem Seitenwechsel sogar noch auf sechs Tore ab (17:11/31.). Doch dann gerieten die Gastgeber aus der Spur und die Gäste aus dem Odenwald kamen immer näher heran und waren beim 28:27 erstmals seit dem 5:4 aus der Anfangsphase selbst vorne.

In der Schlussphase war es der beste SVE-Schütze Oliver Hess, der mit seinem siebten Treffer den verdienten 30:30-Ausgleich herstellte.

Mehr zum Thema Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Fünfte Jahreszeit Heute Abend beginnt die närrische Online-Gaudi Mehr erfahren Bergsträßer Anzeiger Plus-Artikel Handball SVE will weiter Talente fördern Mehr erfahren

Bereits am Samstagabend eröffnete die MSG Odenwald I mit einem standesgemäßen 29:17 (11:8)-Erfolg gegen die eigene zweite Mannschaft die kleine Runde, die bis zum 11. September läuft. Bei der MSG Odenwald ist Jens Becker im Vorstand und offiziell ist der Zusammenschluss aus TSV Kirch-Brombach, TSG Bad König, KSV Böllstein und TV Wersau auch Ausrichter des Turniers. Am kommenden Samstag starten die restlichen Teilnehmer in die Serie: Am 17 Uhr empfängt A-Ligist HSG Fürth/Krumbach II den SV Erbach und um 19 Uhr das Bezirksoberliga-Team der HSG Fürth/Krumbach I die MSG Odenwald I (jeweils im Schulsportzentrum Fürth).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

SV Erbach: Moritz Lulay, Bastian Flath – Jordan (4), Rougelis (3), Hess (7), Klenk (1), Kleinbauer, Brüning, Vincenz Lulay, Greene, Müller (6/4), Jacob Lulay (1), Hafner (2), Bänsch (6). me/ü