Derbyzeit in der Handball-Bezirksoberliga: Drei Bergsträßer Lokalvergleiche stehen am Wochenende an: Die MSG Lorsch/Einhausen hat den HC VfL Heppenheim zu Gast, der SV Erbach die HSG Bensheim/Auerbach, außerdem spielt in Wald-Michelbach der TV Siedelsbrunn gegen den TV Lampertheim (Sa. 19 Uhr).

SV Erbach – HSG Bensheim/Auerbach (Samstag, 19.15 Uhr, Mehrzweckhalle): Es läuft beim SV

...