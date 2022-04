SV Erbach kann auch zu siebt gewinnen

Bergstraße. Im letzten Spiel vor dem Start der Abstiegsrunde haben die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim noch einmal etwas für das Punktekonto und auch für das Selbstvertrauen getan: Bei der HSG Bieberau-Modau II gewann das Team von Trainer Tim Borger klar mit 35:28 (18:12) und feierte damit den zweiten Saisonsieg. Nach dem Abzug eines Punktes wegen fehlender Schiedsrichter geht der TVG nun mit vier Pluspunkten in die am 23. April beginnenden Abstiegsspiele.

Die TVG-Rumpfmannschaft präsentierte sich kampfstark und drückte aufs Tempo: „Wir haben recht wenig zugelassen und unser Umschaltspiel war gut“, so Trainer Borger, der seine Mannschaft von Beginn an in Führung liegen sah. Die Entscheidung fiel Mitte der zweiten Hälfte, als die Groß-Rohrheimer aus dem 27:22 (46.) ein 32:24 (54.) machten. – TVG-Tore: Niklas Fries (9/3), Olf, Alexander Anthes (je 6), Till Haas (5), Ehlert, Heß, Jan Fries (je 3). mep

Bezirksoberliga: SV Erbach – ESG Erfelden 30:23 (14:11). Die Erbacher gehen nun mit 4:8 Punkten in die Aufstiegsrunde, die am Wochenende nach Ostern startet und aufgrund der Konstellation in der Vorrunde nur ein Heim-, dafür aber fünf Auswärtsspiele bringt. Erbachs Abteilungsleiter Thomas Flath war am Samstag durchweg zufrieden. Er sah eine mannschaftlich geschlossene Leistung gegen den Tabellennachbarn, der sich ebenfalls für die Aufstiegsrunde qualifiziert hat.

Auch die Tatsache, dass Trainer Jens Becker gerade einmal sieben Feldspieler zur Verfügung standen, schien den Erbachern nur wenig auszumachen. Lediglich in der ersten Halbzeit war die Partie eng; nach der Pause setzten sich die Gastgeber Tor um Tor ab. – SVE-Tore: Lukas Müller (11/6), Grebe, Fabian Jordan, Luca Jordan (je 4), Rougelis (3), Kleinbauer, Moritz Lulay (je 2). ki/ü