SV Erbach geht am Ende leer aus

Bergstraße. Das Finale um den Bembel-Cup 2022 der Handballer findet ohne Bergsträßer Beteiligung statt. Nach den beiden Niederlagen am Wochenende hat der SV Erbach die Gruppenphase sieglos auf dem letzten Platz beendet, spielt nun am Samstag gegen das Schlusslicht der anderen Vorrundengruppe, HSG Fürth/Krumbach II, um Rang sieben.

Die Erbacher lieferten am Sonntagabend in der heimischen Mehrzweckhalle ein enges Spiel gegen die HSG Rodgau/Nieder-Roden II. Beim 37:38 (15:15) waren Luca Jordan (9/2), Maximilian Bänsch (8) und Moritz Rougelis die erfolgreichsten Werfer.

Bembel-Cup Vorrunde, Gruppe 1: HSG Odenwald – HSG ... Bembel-Cup Vorrunde, Gruppe 1: HSG Odenwald – HSG Fürth/Krumbach I 30:27 HSG Fürth/Krumb. II – HSG Rodenstein 22:33 HSG Fürth/Krumb. II – HSG Odenwald 22:36 HSG Rodenstein – HSG Fürth/Krumb. I (Di., 20.00) 1. HSG Odenwald 3 92:75 5:1 2. HSG Rodenstein 2 59:48 3:1 3. HSG Fürth/Krumb. I 2 52:48 2:2 4. HSG Fürth/Krumb. II 3 62:94 0:6 Vorrunde, Gruppe 2: HSG Erbach/D.-Erbach – SV Erbach 28:25 HSG Rodgau/N.-Roden II – HSG Odenwald II 40:24 HSG Odenwald II – Erbach/D.-Erbach 31:29 SV Erbach – HSG Rodgau/N.-Roden II 37:38 1. HSG Rodgau/N.-Roden II 3 78:61 6:0 2. HSG Odenwald II 3 87:101 3:3 3. HSG Erbach/D.-Erbach 3 57:56 2:4 4. SV Erbach 3 94:98 1:5 Platzierungsspiele Samstag 14.30 bis 20 Uhr in der Sporthalle Brombachtal. Testspiele TV Lampertheim – HSG Bensheim/Auerb. 26:32 (13:15) Haupttorschützen TVL: Tim Pfendler (9/3), Jonas Gäbler (7), Lukas Heiler (5); HSG: Steffen Kleber (8/3), Philipp Kuch (7), Silas Herborn (4). HC VfL Heppenheim – TuS Griesheim II ausgef.

Die Chance, zumindest das Spiel um Platz drei zu erreichen, hat noch die erste Auswahl der HSG Fürth/Krumbach. Voraussetzung: ein Sieg heute, Dienstag (20 Uhr), bei der HSG Rodenstein.

Final-Turnier am Samstag

Am kommenden Samstag (20.) werden ab 14.30 Uhr (Finale: 19 Uhr) in der Sporthalle Brombachtal alle Platzierungen ausgespielt. Nach der Siegerehrung findet eine Party auf dem Sportplatz in Kirchbrombach statt. kar/ü