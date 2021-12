SV Erbach erneut in der Oberliga

Erbach. Auf diese Leistung ist man beim SV Erbach besonders stolz: Im fünften Jahr in Folge sind die Handballer mit einer Jugendmannschaft in der Oberliga vertreten. Diesmal nimmt die männliche A-Jugend die Herausforderung an.

Trainer Christian Scholz hat es geschafft, trotz der Abgänge der Leistungsträger Manu Hörr (MT Melsungen), Basti Seitz (SG Leuertshausen) und Daniel Hülsen (HSH Hanau) und des verletzungsbedingten Ausfalls von Jonas Helfrich eine Mannschaft zu formen, die mit schnellem und kreativem Handball überzeugt. Auch mit den drei B-Jugendlichen sei es ein homogenes Team. Scholz: „Alle Spieler haben sich enorm weiterentwickelt.“

Erst holprig, dann ungeschlagen

Nach einem etwas holprigen Start mit einem Unentschieden gegen Trebur dominierten die Erbacher die beiden Qualifikationsrunden und blieben ohne Niederlage. Ab Januar wartet jetzt die Oberliga Hessen. Hier traut Scholz der Mannschaft eine gute Rolle zu, auch wenn die Gegner schwer einzuschätzen seien.

Viele A-Jugendliche gehören mittlerweile auch als Leistungsträger zum Kader der Männermannschaft in der Bezirksoberliga. „Die gute Kooperation zwischen den einzelnen Jugendmannschaften und dem Aktivenbereich ist seit Jahren eine Stärke des SV Erbach. Alle Spieler haben damit bis zu vier Trainingsmöglichkeiten in der Woche“, lobt Jugendleiter Gregor Lenhardt, der sich freut, dass der SVE für die jahrelangen Investitionen in die Ausbildung von Spielern und Trainern belohnt werde, angefangen bei Jugendkoordinator Daniel Brendle und FSJler Lukas Gutsche, weitergeführt von Carsten und Manfred Bengs. Lenhardt: „Der Erbacher Handball ist damit zukunftsfähig.“ red

