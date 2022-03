SV Erbach besiegt den Spitzenreiter

Bergstraße. Die männliche Handball-A-Jugend des SV Erbach hat erneut gezeigt, dass sie in der Oberliga Süd eine feste Größe ist. Im Heimspiel gegen den zuvor ebenfalls verlustpunktfreien Tabellenführer TV Hüttenberg boten die Erbacher, die mit mehreren Spielen in Rückstand sind, eine starke kämpferische, taktische und spielerische Leistung und siegten verdient mit 26:21 (10:7).

Nach der fünfwöchigen, unfreiwilligen Spielpause hatte der SVE nur in der Anfangsphase Schwierigkeiten, glich den 1:3-Rückstand (11.) aber binnen zwei Minuten aus und geriet nicht mehr ins Hintertreffen. „In den letzten Trainingseinheiten ist die Mannschaft sehr fokussiert gewesen. Das hat sich im Spiel fortgesetzt“, lobte Trainer Christian Scholz vor allem die Disziplin seiner Mannschaft, die ab dem 15:13 stets eine klare Führung behauptete.

Den Grundstein legte die überzeugende Abwehr mit Torhüter Tom Jordan als Rückhalt. Ein besonderes Lob des Trainers ging an die beiden B-Jugendlichen Max Diesterweg und Haupttorschütze Louis Maurer. Der Linksaußen der Jugendnationalmannschaft erzielte elf sehenswerte Treffer und glänzte einem Kempa-Trick.

SVE-Tore: Maurer (11/2), Bänsch (4), Rougelis, Klenk, Greene (je 3), Lather, Lulay (je 1). kar/ü

Erst nach der Pause läuft’s rund

Weibliche B-Jugend Oberliga: HSG Bensheim/Auerbach – TuS Kriftel 33:20 (15:8). Die HSG-Mädels starteten sehr nervös und mit einigen Fehlern in dieses Nachholspiel. In den ersten zehn Minuten zeigte sich ein ähnliches Bild wie in den Spielen zuvor. Besonders im Angriff fehlte die Abstimmung, so dass es zu vielen (missglückten) Einzelaktionen kam. In der ersten Halbzeit konnte sich keine der beiden Mannschaften absetzten und Kriftel hielt lange mit.

Die Halbzeitansprachen zeigte beim Flames-Nachwuchs auch diesmal ihre Wirkung, die HSG agierte in der zweiten Halbzeit mit einer verbesserten Abwehr und guten Angriffen. So bekamen alle Mädels Spielanteile und am Ende stand ein klarer Sieg. Am 20. März geht es gegen die HSG Baunatal ins letzte Oberliga-Heimspiel, die Bensheimerinnen hoffen auf zahlreiche Unterstützung.

Tore f. Bensheim: Zoe Davenport (9), Sophia Ewald (5), Lara Moritz (4), Paula Kratz (4), Chiara Schmitz (3), Emma Grub (3), Mariella Schütz (2), Melina Greene (2), Kathi Ille (1).

Schon früh mit 0:5 hinten

Männliche C-Jugend Oberliga: HC VfL Heppenheim – JSG Melsungen 26:34 (10:16). Trotz guter Leistung gab es für den HC VfL im letzten Heimspiel der Saison eine Niederlage gegen den Nachwuchs des Erstligisten. Die Gastgeber starteten denkbar schlecht, nach sieben Minuten stand es 0:5 für die körperlich klar überlegenen Gäste. Danach nahm Heppenheim aber den Kampf an und kam besser ins Spiel. Besonders im Angriff taten sich die Bergsträßer gegen die individuell gut aufgestellten Melsunger schwer.

Nach der Pause kämpften sich die Gastgeber Tor um Tor heran, sie standen gut in der Abwehr und verwerteten die Chancen deutlich konsequenter als in der ersten Hälfte. In der 40. Minute verkürzte der HC VfL auf 22:25 – Melsungen wurde nervös und wackelte. In dieser Phase musste der Heppenheimer Spielmacher Jonas Schäfer verletzt vom Feld, worauf die JSG einen verdienten, aber in der Differenz zu hohen Auswärtssieg einfuhr.

Tore f. Heppenheim: Louis Rohde (12), Jonas Schäfer (1), Philipp Blümel (6), Niklas Schönauer (1), James Orr (6). red