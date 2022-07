SV Darmstadt 98 weiter im Verletzungspech: Auch Vilhelmsson fällt aus

Darmstadt. Das Verletzungspech beim Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 reißt nicht ab. Die Hessen müssen auf unbestimmte Zeit auch auf Neuzugang Oscar Vilhelmsson verzichten. Der Stürmer hat sich im Training einen doppelten Bänderriss im Sprunggelenk zugezogen. Der 18 Jahre alte Schwede ist der fünfte Spieler, der derzeit verletzungs- oder krankheitsbedingt ausfällt. Im Heimspiel gegen den SV Sandhausen an diesem Freitag (18.30 Uhr/Sky) fehlt zudem der gesperrte Abwehrspieler Patric Pfeiffer.

Dennoch hofft Trainer Torsten Lieberknecht nach der 0:2-Auftaktniederlage bei Jahn Regensburg auf die ersten drei Punkte. "Aufgrund der Spielgeschehnisse in Regensburg haben wir ein bisschen Wut im Bauch", sagte Lieberknecht am Donnerstag. "Wichtig ist, dass wir unser ganzes Potenzial entfalten. Wenn wir das schaffen und eine hohe Intensität an den Tag legen, bin ich überzeugt, dass wir das Spiel gewinnen."

Allerdings kommt der Gegner nach dem 2:1-Sieg im ersten Saisonspiel gegen Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld mit breiter Brust ans Böllenfalltor. "Sandhausen ist ein Gesicht der 2. Liga - und das schon seit Jahren. Sie sind immer in der Lage, namhafte Spieler zu holen und konkurrenzfähig zu sein. Sie kommen mit vielen Siegen im Rücken, das stabilisiert eine Mannschaft", sagte Lieberknecht.

Ob der am Mittwoch von Norwich City verpflichtete Innenverteidiger Christoph Zimmermann sein Debüt feiern wird, ließ der Lilien-Trainer offen. "Er ist ein ganz besonderer Typ und wird uns helfen, davon bin ich überzeugt. Man darf aber nicht erwarten, dass innerhalb eines Tages direkt alles läuft", sagte Lieberknecht über den 29-Jährigen.