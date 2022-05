SV Darmstadt 98 ohne Cedric, Seydell und Schnellhardt in Düsseldorf

Darmstadt / Düsseldorf. Der SV Darmstadt 98 muss auch ohne Nemanja Celic zum ersten Endspiel um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga am Freitag (18.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf antreten. Der Österreicher hat sich im Training eine Nierenquetschung zugezogen, teile Trainer Torsten Lieberknecht am Mittwoch mit. Ebenfalls fehlen werden der Angreifer Aaron Seydel und Mittelfeldspieler Fabian Schnellhardt. Zurückgekehrt ins Training ist Lasse Sobiech. "Er ist wieder einsatzfähig", sagte der Coach.

"Natürlich wächst die Anspannung, je näher das Spiel kommt. Wir verspüren dann aber den normalen Spieltagsdruck", meinte Lieberknecht. Der hessische Tabellenzweite der 2. Bundesliga könnte mit einem Sieg in Düsseldorf und im letzten Saisonspiel am 15. Mai gegen den SC Paderborn den vierten Aufstieg in das Oberhaus nach 1978, 1981 und 2015 schaffen.