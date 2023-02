SV Darmstadt 98 ist die Ausnahme

Darmstadt. Die Clubs der 2. Fußball-Bundesliga haben sich in der Winterpause erneut auf dem Transfermarkt zurückgehalten – mit einer Ausnahme. Spitzenreiter SV Darmstadt 98 leistete sich in Filip Stojilkovic einen der teuersten Neuzugänge der Clubgeschichte. Verfolger Hamburger SV setzt – gemäß dem Liga-Trend – auf namhafte Leihspieler.

Erst am letzten Tag der Transferperiode gab Liga-Primus Darmstadt die Einigung mit Stojilkovic bekannt (wir haben berichtet). Für den Angreifer, dessen Vertrag bis 2027 läuft, sollen die Hessen laut Medienberichten rund zwei Millionen Euro an den Schweizer Clubs FC Sion überweisen. Stojilkovic wäre somit nach Roman Bezjak, der 2016 für einen ähnlichen Betrag vom HNK Rijeka gekommen war, der teuerste Einkauf der Clubgeschichte.

Stojilkovic hat sich tatsächlich gegen einen Wechsel zum italienischen Rekordmeister Juventus Turin entschieden. „Da war etwas dran, aber da wäre ich erst einmal wieder verliehen worden“, bestätigte der 23-Jährige in einer Medienrunde am Mittwoch das Interesse der Turiner. Der Wechsel nach Darmstadt sei eine „Herzensentscheidung“ gewesen, sagte Stojilkovic, der seiner neuen Mannschaft mit seiner „Aggressivität und Laufbereitschaft“ helfen möchte. Offen scheint, ob ihn Trainer Torsten Lieberknecht gleich im nächsten Spiel am Freitag (18.30 Uhr) beim SV Sandhausen einsetzt.

Der HSV hofft im Aufstiegskampf auf die Unterstützung der drei Leihspieler Javi Montero (Besiktas Istanbul), Noah Katterbach (1. FC Köln) und Andras Nemeth (KRC Genk). Noch mehr Neuzugänge präsentierten nur der 1. FC Nürnberg, darunter Benjamin Goller von Werder Bremen. dpa