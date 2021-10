SV Beedenkirchen stürzt SG Gronau

Bergstraße. Der SV Blau-Weiß Beedenkirchen hat in der Tischtennis-Kreisliga überraschend 9:6 gegen den seitherigen Tabellenführer SG Gronau gewonnen und den Gästen damit die erste Niederlage beigebracht.

Schon mit den Doppeln gingen die Lautertaler 2:1 in Führung, und sie setzten sich im ersten Durchgang mit vier Einzelsiegen in Folge weiter ab. Unter anderem gewann Kaffenberger 19:17 im fünften Satz gegen Marquardt. Jeweils 1:1 endeten die Duelle im zweiten Durchgang, so dass sich die Gronauer nicht ins Schlussdoppel retten konnten. Den Schlusspunkt setzte Bernd Kandt mit einem klaren 3:0-Erfolg gegen Stefan Volk.

SV-Punkte: Reinig/Manske, Goder/Kaffenberger, Goder (2), Diepold, Kaffenberger (2), Manske, Kandt. – SG-Punkte: Marquardt/Volk, Kühn, Alpers, Marquardt, O. Russ (2). red