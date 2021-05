SV-98-Spiel mit viel Brisanz

Kiel/Darmstadt. Drei Zweitliga-Clubs, ein Ziel: Für den VfL Bochum, Holstein Kiel und die SpVgg Greuther Fürth soll der Weg am morgigen Sonntag (Anpfiff: 15.30 Uhr) direkt in die Fußball-Bundesliga führen. „Wir haben ein Ziel zu erreichen, und das wollen wir mit aller Macht schaffen“, sagte Trainer Thomas Reis vom Spitzenreiter aus Bochum. Nach elf Jahren Zweitklassigkeit hat der VfL (64 Punkte) die besten Chancen. Gegen den Abstiegskandidaten SV Sandhausen reicht schon ein Punkt.

Kiel (62) benötigt gegen Darmstadt 98 einen Sieg, um sicher und zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte nach ganz oben zu kommen. Und Fürth (61/gegen Düsseldorf) muss auf den Patzer eines Rivalen hoffen. Sonst bleibt dem Dritten nur der Umweg über die Relegation gegen den Erstliga-Drittletzten.

Nach der ungenutzten Chance in Karlsruhe (2:3) will der KSV Holstein es nun daheim packen. „Wir können eine Riesengeschichte schreiben“, sagte Fin Bartels, der mit 170 Einsätzen für Rostock, St. Pauli und Werder Bremen die meiste Erstliga-Erfahrung im Kader hat. Die Störche, die wie kein anderer Club von der Pandemie verfolgt und vor dem Saison-Endspurt einer 28-tägigen Quarantäne ausgesetzt waren, haben allen Widrigkeiten getrotzt. Fünf Siege, ein Remi und nur der Rückschlag beim KSC unterstreichen dies.

Pikant: Darmstadt taucht mit einer Reihe von Ex-Kielern im Norden auf: Coach Markus Anfang, Sportchef Carsten Wehlmann, Scout Thomas Cichon sowie die Profis Patrick Herrmann, Fabian Schnellhardt, Aaron Seydel und Mathias Honsak haben eine Holstein-Vergangenheit.

Die Reise zum Saisonfinale bei seinem Ex-Verein tritt Markus Anfang deshalb auch mit gemischten Gefühlen an. „Das ist eine Situation, die ich mir gerne erspart hätte“, so der Trainer des SV 98). Mit einem Sieg könnten sich die seit sechs Spielen ungeschlagenen Lilien (8.) womöglich noch auf Platz sieben verbessern, andererseits aber den Kielern den Aufstieg vermasseln. Die Darmstädter haben zudem mit dem Gegner noch eine Rechnung offen. Sowohl in der Hinrunde als auch im Pokal-Achtelfinale unterlag man den Kielern. Anfang: „Wir werden alles dafür tun, dass wir das dritte Duell mit Kiel für uns entscheiden.“ dpa