Supercup in Dortmund

Frauen-Bundesliga. Der erste Titel der Saison 2021/22 in der Handball Bundesliga Frauen (HBF) wird vergeben. Wenn der Deutsche Meister Borussia Dortmund und Pokalsieger SG BBM Bietigheim am heutigen Samstag im HBF-Supercup aufeinandertreffen, überträgt Eurosport 1 das Spiel ab 19.15 Uhr live und exklusiv im Free-TV. Darüber hinaus werden in der kommenden Saison erneut bis zu zehn Partien aus der Handball Bundesliga Frauen im Programm von Eurosport 1 zu sehen sein. Während die SG BBM Bietigheim sich bereits zweimal in die Siegerliste (2017 und 2019) eintragen durfte, ist die Supercup-Teilnahme für Borussia Dortmund eine Premiere. red

