Steuer-Tipps für Vereine

Bergstraße. Der Sportkreis Bergstraße bietet eine Informationsveranstaltung für Vereinsvertreter (Kassierer, Schatzmeister und alle Interessierten) zum Thema „Vereinssteuerrecht“ an. Der Vortrag findet in zwei Teilen jeweils montags von 19 bis 21 Uhr am 16. Mai und 23. Mai in Gebäude D auf dem Vereinsgelände der TSV Auerbach (Saarstraße 56) beim Weiherhausstadion statt.

Teil eins beschäftigt sich mit den Themen Gemeinnützigkeit, Mittelverwendung und Rücklagenbildung, Überblick der wichtigsten Besteuerungsarten: Körperschaft, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer. Teil zwei der Informationsreihe beinhaltet die Themenbereiche Übungsleiterfreibetrag, Ehrenamtspauschale, Spendenrecht: Geldspende, Sachspende, Aufwandsspende.

Die Fortbildung ist kostenfrei. Der Sportkreis bittet um eine Anmeldung unter Angabe von Name, Vorname, Verein und Email-Adresse. Die Anmeldung geht an w.spiwak @sportkreis-bergstrasse.de. red

