Stefan Lerch beendet in wenigen Tagen sein Trainerengagement beim Frauenfußball-Bundesligisten des VfL Wolfsburg – und das absolut erfolgreich. Im DFB Pokalfinale konnte seine Mannschaft jüngst einen 1:0 Sieg über Eintracht Frankfurt feiern, so dass für den gebürtigen Eberstädter ein weiterer Titel zu Buche steht, während es in der Meisterschaft „nur“ zu Rang zwei reichte.

Vier Jahre

...