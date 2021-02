Darmstadt. Der Ringerbezirk Darmstadt/Odenwald trauert um seinen Ehrenvorsitzenden Heinrich Steinmetz, der am 14. Januar im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Steinmetz war im Bezirk eine Institution. Von 1983 bis 2001 stand er an der Spitze, nachdem er vorher 16 Jahre als 2. Vorsitzender und teilweise als Geschäftsführer tätig war. In seine Amtszeit fielen Entwicklungen wie die Bundesligazugehörigkeiten von KSV Seeheim, AV Schaafheim, KSV Rimbach und FSV Münster.

„Sein Bezirk“ war ihm ein besonderes Anliegen, er stand ihm bis zuletzt immer noch zur Verfügung. Auch nachdem er den Vorsitz abgegeben hatte, nahm er regelmäßig an Bezirksvorstandssitzungen teil und unterstützte den Vorstand. Neben der ehrenamtlichen Tätigkeit förderte Heinrich Steinmetz das Ringen auch materiell. Nicht nur für den Bezirk, auch für den Hessischen Ringer-Verband und den Deutschen Ringer-Bund war Heinrich Steinmetz der Medaillenschmied, der die Medaillen und Pokale für Meisterschaften und Turniere fertigte.

Heinrich Steinmetz setzte nicht nur als Funktionär Akzente, sondern auch sportlich. Schon 1949 absolvierte er die Trainerausbildung an der Sportschule Frankfurt und bildete danach als Übungsleiter die Jugend seines Heimatvereins KSV Pfungstadt aus. Drei Jahre später betreute er die Männermannschaft des KSV.

Der Pfungstädter war auch selbst erfolgreicher Sportler. In den Nachkriegsjahren wird er mehrfach als Kreis- und Hessenmeister in den Siegerlisten geführt und er gehörte zur ersten Mannschaft des KSV Pfungstadt. Ein Sportunfall beendete 1958 die Ringerkarriere. Fortan widmete sich Steinmetz dem Rundgewicht-Jonglieren. Als größter Erfolg in dieser Sportart steht die Deutsche Meisterschaft aus dem Jahre 1963 zu Buche.

Die Leistungen von Heinrich Steinmetz als Sportler und Funktionär erfuhren vielfache Anerkennung: Ehrenbrief des Landes Hessen, Ehrenmitgliedschaft im Hessischen Ringer-Verband, Ehrenvorsitzender im Bezirk Darmstadt/Odenwald, Goldene Verdienstnadel des Landessportbundes Hessen, des Deutschen Ringer-Bundes, des Hessischen Ringer-Verbandes, des Hessischen Athletenverbandes. Heinrich Steinmetz wurde im engsten Familienkreis beigesetzt. red