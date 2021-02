Bensheim. Der Deutsche Handballbund führt im Februar und März unter Leitung von Bundestrainer Henk Groener zwei Regionallehrgänge für die Frauen-A-Nationalmannschaft durch. Eingeladen sind vor allem Perspektivspielerinnen. An der Trainingsmaßnahme in der baden-württembergischen Landessportschule Ruit (28. Februar bis 3. März) nehmen auch vier Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach teil: Elisa Stuttfeld (21), Alicia Soffel (22), Isabell Hurst (21) und Lotta Heider (19).

Während Stuttfeld und Soffel solche Lehrgänge bereits absolvierten, wurden Hurst und Heider im Frauenbereich vom DHB erstmals berücksichtigt. „Wir freuen uns für die Spielerinnen“, blickt Heike Ahlgrimm auf die Nominierung des HSG-Quartetts. Zugleich weist die Flames-Trainerin darauf hin, dass der Stellenwert solcher Maßnahmen richtig eingeordnet werden muss. „Das bedeutet nicht, dass unsere Mädels jetzt Nationalspielerinnen sind. Es geht darum, sich kennenzulernen, der Bundestrainer will sich ein Bild von den Spielerinnen machen.“ Der erste Lehrgang der DHB-Auswahl in diesem Jahr in Vorbereitung auf die WM-Play-offs im April ist vom Verband vom 14. bis 21. März in Bensheim terminiert. eh