Starkes Feld bei der Hochsprung-Gala

Weinheim. Seit der Neuauflage der BKK Freudenberg Hochsprung Gala sorgten immer die Frauen für die besten Resultate. Es spricht jedoch einiges dafür, dass sich dies am heutigen Freitag in der TSG-Halle (ab 18.35 Uhr) ändern könnte. „Beide Felder sind diesmal auch in der Breite stark aufgestellt, so dass wir sportlich einiges zu bieten haben,“ meint Meetingchef Thomas Geißler.

Nicht nur das Frauenfeld mit Topspringerin Alessia Trost (Italien) sowie den Deutschen Meisterinnen Marie Laurence Jungfleisch und Imke Onnen verspricht hohe Qualität, ganz nach dem Gala-Slogan „Weltklasse in Weinheim“, sondern auch die Männer-Konkurrenz, unter anderem mit Nauraj Randhawa aus Malaysia (Dritter der Weltbestenliste), dem Niederländer Douwe Amels (10.), dem deutschen Meister Jonas Wagner und dem Gala-Sieger 2020, Vadim Kravchuk. Sie haben alles das Potenzial, die Weinheimer Meeting-Bestmarke von 2,24 m zu toppen.

Restkarten gibt es an der Abendkasse ab 17.45 Uhr. 500 Zuschauer sind mit der 2G-Plus-Regelung zugelassen. tg

