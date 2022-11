Starkes Comeback des VfL, aber der letzte Wurf sitzt nicht

Im spannenden Hin und Her zwischen Freiwürfen, Einwürfen und Dreier-Versuchen in der letzten Minute zogen die Basketballer des VfL Bensheim den Kürzeren: Mit 94:95 (46:56) verloren die Bensheimer am Samstag ihre Heimpartie in der Regionalliga Südwest gegen die Fellbach Flashers. Einen erfolgreichen Freiwurf der Fellbacher wenige Sekunden vor der Schlusssirene konnten die Gastgeber nicht mehr

...