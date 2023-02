Starker Solo-Part von „Schoki“ im Flames-Tor

Im DHB-Pokal Ende Januar waren es zwischenzeitlich fünf, im Ligaspiel am vergangenen Samstag sogar sechs Tore, die die HSG Bensheim/Auerbach gegen Borussia Dortmund zurücklag – in beiden Partien zauberten die Flames ein famoses Comeback aufs Parkett und verließen das Feld als Siegerinnen. Nachdem sich die Bensheimerinnen gegen Dortmund für das Pokal-Final Four qualifiziert hatten, rundete das

...