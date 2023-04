Starke Tänzerinnen der Liebfrauenschule

Bensheim. Die Liebfrauenschule Bensheim blickt auf eine erfolgreiche Teilnahme an den Landesmeisterschaften im Tanzen zurück. Über 80 Schülerinnen hatten sich bei den Schulmeisterschaften für dieses Turnier auf Hessenebene qualifiziert und fieberten in vielen Trainingsstunden dem Wettkampf entgegen.

Wie erwartet, war die Konkurrenz groß, denn am Turnier nahmen Schulen aus ganz Hessen mit insgesamt über 580 Tänzer/innen teil. An diesem anstrengenden Turniertag, der insgesamt zwölf Stunden dauerte, mussten tänzerische Bestleistungen abgerufen werden. Dabei ging es auch um die Qualifikation für den Bundesentscheid, den die jeweiligen Gold- und Silbermedaillengewinner jeder Altersklasse schafften.

Am Ende des Tages konnten die Schülerinnen der Tanz-AG und die betreuenden Lehrkräfte, Ulrike Hesemann-Burger und Laura Gieser, zufrieden sein, als klar wurde, dass sich die LFS in allen drei Wettbewerben für den Bundesentscheid qualifiziert hatte und eine Menge Medaillen mit nach Bensheim nehmen würde. Bei den Ältesten in der WK I ertanzte sich die LFS den Titel Vize-Hessenmeister mit Hannah Ferber/Nura El-Bitar, Alessia Oriolo/Ailina Bengard, Leonie Elgert/Celine Winter, Sarah Ruppert/Lilly Müllers, Nina Kieser/Chiara Piciullo und Luana Wenz/Jessica Flügel.

Den Hessenmeistertitel gewann die LFS in der WK II, so dass mit Gold geschmückt die Tänzerinnen Theresia Hebling/Juliane Albrecht, Johanna Keller/Matilda Garcia Petersohn, Mia Petermann/Emilia Petermann, Barbara Hälbig/Marie Ohl und Theresa Ernst/Emma Hofmann nach Hause fahren durften.

Die jüngsten Tänzerinnen der WK IV holten sowohl Silber als auch Bronze. Den zweiten Platz ertanzte sich das Team mit Anna Bergschneider/Lena Kärgelein, Lynn Breitenstein/Henriette Lange, Lina Eckert/Emma Jakob, Tamina Gutschalk/Emma Schneider und Franziska Wörtche/Hannah Schultz. Die Bronze- Medaillen gewannen Victoria Mayer/Luna Petermann, Ronja Seyfert/Lexi Händschke, Linda Komar/Hanna Arnold, Emma Rothfritz/Marie Stumpf und Frederike Gloor/Lenia Molzahn. red