Es war nur ein kurzes Gastspiel an der Bergstraße: Headcoach Igor Starcevic verlässt die Regionalliga-Basketballer des VfL Bensheim mit sofortiger Wirkung. Vereinsführung, das Teammanagement und der Trainer selbst kamen nach intensiven Gesprächen zu dem Schluss, dass es derzeit vielversprechender ist, mit einem anderen Coaching-Konzept in die Erfolgsspur zurückzukehren. Die Trennung erfolgt in

...