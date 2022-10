St. Pauli ist für die Lilien ein guter Gegner

Darmstadt. Trainer Torsten Lieberknecht ist mit der Entwicklung beim Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98 in höchstem Maße zufrieden. „Die Gruppe zeigt auf dem Platz mit der Lilie auf der Brust eine hohe Identifikation. Unser offensives System gibt uns die Möglichkeit, attraktiven Fußball zu spielen“, sagte der Coach des Tabellenführers bei der Pressekonferenz vor dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (Sa. 20.30 Uhr live auf Sport1).

Zuletzt ein 2:1-Auswärtssieg

Spielzeit könnte heute Abend in Hamburg auch der zuvor vereinslose Keanan Bennetts bekommen, den die Lilien vor einer Woche in den Kader holten. „Im Training sieht man, dass er nicht auf der faulen Haut lag, sondern dass er in seiner vereinslosen Zeit bereit war, sich fit zu halten“, sagte Lieberknecht.

Ein gutes Omen für seine Mannschaft ist die Tatsache, dass die Lilien zehn der letzten 13 Pflichtspiele gegen St. Pauli gewonnen haben. Im April brachten die Hessen dem FC beim 2:1 die letzte Heimniederlage bei.

Und dann haben die Darmstädter ja noch einen besonderen Bezug zum Kiez. Carsten Wehlmann, der Sportliche Leiter des SV 98, stand von 1995 bis 2000 beim FC St. Pauli unter Vertrag., er bestritt als Torhüter 97 Partien für die erste und zweite Mannschaft. Zudem kickten Braydon Manu und Frank Ronstadt einst in der Jugend für die Braun-Weißen. Neben Wehlmann und Ronstadt sind auch Alexander Brunst sowie Patric Pfeiffer gebürtige Hamburger. dpa