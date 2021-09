Die SSG Einhausen verpasste in der Fußball-Kreisoberliga die große Chance, wertvollen Boden im Kampf um die Tabellenspitze gutzumachen. Die Einhäuser mussten im Heimspiel gegen den bisher sieglosen SSV Reichenbach eine 0:1-Niederlage hinnehmen und das ging in jeder Hinsicht in Ordnung.

Der Fusionsverein war in der auf eher mäßigem Niveau stehenden Begegnung zwar die optisch überlegene

...