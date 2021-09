Der SSV Reichenbach befindet sich in der Fußball-Kreisoberliga in der Spur. Die Lautertaler entschieden das Heimspiel gegen Azzurri Lampertheim mit 6:1 für sich und landeten damit den zweiten Sieg in Folge. „Es war ein in jeder Hinsicht verdienter Erfolg“, zeigte sich Peter Gehrisch erfreut vom Auftritt des SSV-Teams, das dadurch den 1:0-Sieg der Vorwoche in Einhausen so richtig wertvoll

...