SSG-Zweite verliert bei Topspin Lorsch

Lorsch/Bensheim. In der Tischtennis-Bezirksklasse kam der TTV Topspin Lorsch II zu einem 9:3-Heimsieg gegen die SSG Bensheim II. Die Gäste mussten beim Neustart nach fast zwölf Monaten Pause gleich mit Ersatzstellung antreten.

Lorsch ging in den Doppeln 2:1 in Führung und gab in der ersten Einzelrunde nur noch einen weiteren Punkt durch Baumgart in fünf Sätzen gegen Hofmann ab. SSG-ler Czaplinski hatte in fünf Sätzen gegen Bretzer das Nachsehen. Somit führte Topspin 7:2 und machte im zweiten Durchgang schnell den Sack zu. – Weitere Topspin-Punkte: Graf/Bretzer, Heinz/Metz, Graf (2), Bretzer, Heinz, Metz, Mazurek. – Weitere SSG-Punkte: Hofmann/Renner, Renner. red