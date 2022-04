SSG-ler verpasst knapp Titel

Bergstraße. Nach zweijähriger Pandemie-bedingter Pause hat der Tischtennis-Nachwuchs im Kreis Bergstraße wieder seine Ranglistensieger ermittelt. Der SV Mörlenbach sprang auf Grund der Terminverschiebung kurzfristig für den TSK Rimbach als Gastgeber ein.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Erstmals wurden Vor- und Endranglisten an einem Wochenende ausgetragen. Angesichts der 77 Teilnehmer am Samstag und 65 am Sonntag zog der Jugendausschuss eine positive Bilanz. Mit 30 Spielerinnen gab es in den Mädchenklassen einen Teilnehmerrekord für die vergangenen zehn Jahre.

Die SG Wald-Michelbach stand als meldestärkster Verein an der Spitze. Die meisten Podestplätze, insgesamt sieben, sammelte der TV Bürstadt und gewann dabei drei der vier Jungen-Konkurrenzen. Die besten Jungen und Mädchen erspielten sich nach festgelegten Quoten das Startrecht für die Bezirksvorranglisten am 14./15. Mai in Rimbach.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

In der neu eingeführten Jugend-19-Konkurrenz setzte sich bei den Jungen Turnierfavorit Julian Müller (TV Bürstadt) an die Spitze. Elias Trautmann (TSV Ellenbach) belegte mit nur einer Niederlage Rang zwei. Bei den Mädchen 19 hatte im Rimbacher Vereinsduell Kim Wamser vor Johanna Knapp die Nase vorn.

Bei den Jungen 15 profitierte Thomas Wieland (TV Bürstadt) vom besseren Satzverhältnis gegenüber dem Zweitplatzierten Berk Daud (SSG Bensheim; je 7:1 Siege). Mit einer souveränen 8:0-Bilanz gewann Matteo Pintac (TV Bürstadt) die Klasse der Jungen 13 vor Jonas Gehron (6:2/TSV Ellenbach). Ohne Spiel- und Satzverlust, wie bereits 2020, blieb Martha Glombik (TTC Groß-Rohrheim) in der Klasse der Mädchen 13 und freute sich über den Pokal.

SSG-Jungen holen Bezirkspokal

Die U15-Jungen der SSG Bensheim gewannen das Bezirks-Endspiel bei der Bezirkspokal-Endrunde in Riedstadt 4:3 gegen Blau-Weiß Münster. Nach dem 3:2 (11:5)-Auftaktsieg von Berk Daud mussten die Bensheimer einem 1:2- und 2:3-Rückstand hinterherlaufen, da vorerst nur noch das Doppel Daud/Krebs ebenfalls in fünf Sätzen gewann. In den letzten beiden Einzeln wendeten Bruno Krebs (3:1) und Johannes Krebs (3:2/11:9) das Blatt zum Titelgewinn. Das Halbfinale gegen JSK Rodgau war kampflos an die SSG gegangen.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In den U15-Kreisligen war der TSV Lindenfels nur zu zweit angetreten und musste somit bei der 3:4-Niederlage im Halbfinale gegen den TSV Nieder-Ramstadt II zwei Punkte kampflos abgeben. An der Platte gab dann immerhin drei 3:0-Siege, zweimal durch Leon Maier im Einzel sowie durch das Doppel Leon Maier/Maximilian Krauß. drei/ü