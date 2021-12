SSG-Erste bei 10:10 Punkten

Bensheim. Zum Vorrundenabschluss trat die erste Tischtennis-Mannschaft der SSG Bensheim in der Bezirksklasse zu einem 9:6-Sieg beim Lokalrivalen TSV Auerbach. Die SSG-Zweite hatte es mit dem TTC Lampertheim III zu tun – und nachdem im Vorfeld seitens der Bensheimer mehrere Ausfälle zu beklagen waren, entschlossen sich die SSG-ler, das Spiel abzusagen und Ingo Czaplinski im mittleren Paarkreuz beim Spiel der Ersten in Auerbach aufzustellen.

Mit einem nun ausgeglichenen Punkteverhältnis von 10:10 befindet sich die erste TT-Mannschaft der SSG genau in der Tabellenmitte mit ausreichendem Abstand zur Tabellenspitze und auch dem Tabellenende. In dieser schwierigen Vorrunde konnte Michael Povazan an allen Spielen teilnehmen und erspielte mit einem Spieleverhältnis von 11:7 einen Platz unter den Top Ten in der Einzelrangliste der Spielklasse. red