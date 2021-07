Man freut sich bei der SSG Einhausen auf das Endspiel um den Fußball-Kreispokal, in dem sich der Kreisoberligist heute (19.30 Uhr in Rimbach) gegen Eintracht Wald-Michelbach so teuer wie möglich verkaufen will. Die Favoritenfrage ist für Hagen Brinkmann geklärt, dennoch hofft der Einhäuser Trainer, den Verbandsligisten zumindest ein wenig ärgern zu können. „Wir wollen uns gut aus der Affäre

...