SSG Einhausen mit einem furiosen Spiel in Fürth

Bergstraße. Die über 100 Zuschauer auf dem Fürther Sportplatz sollten beim Kreisoberligaspiel zwischen dem gastgebenden Sportverein und der SSG Einhausen voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Die Partie, die im ersten Spielabschnitt eher vor sich hin plätscherte, nahm im zweiten Spielabschnitt Fahrt auf und endete mit einem 4:4 (1:1)-Unentschieden. Ein Endergebnis, das Stefan Ringel nur schwer einschätzen konnte.

„Nimmt man die Spielanteile, dann hätten wir den Platz als Sieger verlassen können, nimmt man aber die Dramaturgie der Schlussphase, dann können wir mit der Punkteteilung gut leben“, berichtete das Einhäuser Spielausschussmitglied nach dem Schlusspfiff. In der angesprochenen Schlussphase gelang den Einhäusern nach einem Platzverweis gegen Sebastian Steinmann in Unterzahl durch Enrico Claus (89.) noch der Treffer zum 4:4-Endstand.

SSG Einhausen: Kunzelmann - Döhren, Marroqui Cases, Claus, Metz, Gundolf, Ritzert, Suthfeldt, Gebhardt, Unrath, Hajdaraj. – Eingewechselt: Steinmann, Winkler, Utermann.

Tore: 1:0 Hirschhausen (4.), 1:1 Claus (16.), 1:2 Gebhardt (53.), 2:2 Vucic (61.), 3:2 Hirschhausen (78.), 3:3 Ritzert (79.), 4:3 Hirschhausen(81.), 4:4 Claus (89.). - Schiedsrichter: Langhammer (Walldorf). - Zuschauer: 120. - Besonderes Vorkommnis: Rote Karte gegen Steinmann (80.) wegen Tätlichkeit. - Beste Spieler: Hirschhausen / Ritzert. net

SV Lörzenbach – Olympia Lorsch 2:2. Es war das erwartet schwere Spiel für die Lorscher und Sebastian Lindner war nach dem Schlusspfiff enttäuscht. Seine Enttäuschung bezog sich nicht auf den Auftritt seiner Mannschaft, mit der war der Lorscher Spielertrainer über weite Strecken einverstanden. Es war die Tatsache, dass man den Ausgleichstreffer für das Schlusslicht in der Nachspielzeit durch einen Foulelfmeter hinnehmen musste. „Das ist ärgerlich, den Strafstoß kann man aber pfeifen und so haben wir uns am Ende selbst um den möglichen Sieg gebracht“, so der Olympia-Coach.

Die Platzherren erwischten den besseren Start, gingen durch Marc Oliver Weigold (26.) nicht unverdient in Führung, dann hielt die Olympia aber dagegen und dominierte bis zum Pausenpfiff klar die Partie. Sascha Wickler (43.) und Lars Palkovitsch (43.) sorgten per Doppelschlag für die Lorscher 2:1-Führung, nach dem Seitenwechsel versäumte es der Sportclub dann aber, die Weichen frühzeitig auf Sieg zu stellen. Dies sollte sich in der Nachspielzeit rächen.

Olympia Lorsch: Nolte - Edam, Krämer, Hinz, Wickler, Palkovitsch, Wiemer, Schmitt, Lindner, Dorval, Kutrowatz. - Eingewechselt: Halfar, Yacoub, Grieser.

Tore: 1:0 Weigold (26.), 1:1 Wickler (43.), 1:2 Palkovitsch (43.), 2:2 Kraus (90.+3/Elfmeter). - Schiedsrichter: Bechthold (Beerfelden). - Zuschauer: 100. – Beste Spieler: Jünger / -. net