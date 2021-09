Der SSG Einhausen bietet sich am Sonntag die große Chance, sich in der Spitzengruppe der Fußball-Kreisoberliga festzusetzen. Der Fusionsverein empfängt um 15.30 Uhr das sieglose Tabellenschlusslicht vom SSV Reichenbach. Von der Papierform her sollte dies eine klare Angelegenheit für die Einhäuser sein, doch Trainer Hagen Brinkmann warnt vor den Lautertalern. „Wir sind klarer Favorit, das wird

...