Als die Frankfurter Eintracht am Donnerstagabend in Barcelona gerade ihr erstes Tor schoss, war die Stimmung im Vereinsheim des FC Starkenburgia Heppenheim prima. Draußen, auf dem Platz, hielten sich die Jubelstürme bei den Starkenburgianer in Grenzen: Das Schlusslicht der Fußball-Kreisoberliga verlor sein Heimspiel gegen die SSG Einhausen mit 2:7 (1:3) – und das vollkommen

...