SSG-Athlet gewinnt Bronze bei seiner WM-Premiere

Kairo/Bensheim. Fünf Treffer mit der Laserpistole, freistehend, aus zehn Metern. Zielzeit:unter 15 Sekunden netto, mit Anlaufen und Bereitmachen der Waffe. Dann 400 Meter laufen, über Rasen und Sand. Zielzeit: unter 1:20 Min., viermal. Fast wie Biathlon, nur zu Fuß und bei 38?C Hitze im Schatten.

Über 600 Athleten aus über 20 Ländern waren in Kairo bei der Weltmeisterschaft Laser Run am Start, darunter Bertram Fey von der SSG Bensheim in der Altersklasse 40. Für den Auerbacher,der überhaupt erst seit diesem Jahr die Lizenz für Teilnahmen in der höchsten Klasse besitzt, war es der erste internationale Wettkampf im Laser Run.

Hierher zu kommen, war nicht einfach, besonders im Corona-Jahr, in dem fast alle Wettkämpfe abgesagt und die Ranglisten kräftig durcheinandergeworfen wurden. Auch für den ägyptischen Verband natürlich eine Herausforderung. Man konnte die Hygiene-Konzepte von der Handball-WM im Januar übernehmen: Die Veranstaltung fand in einer Blase statt, ohne Kontakt nach außen, mit täglichen Tests aller Sportler.

Zwei Jahre Vorbereitung hat Fey investiert: Zunächst nur nebenbei, als Ausgleichssport zum Fechten, das immer noch seine Leidenschaft ist. Dann aber kam Corona und damit die Schließung der Hallen. Ohne Trainingsmöglichkeiten für das Fechten blieb nur noch das Laufen zum fit halten übrig.

Deswegen hieß es seit 13 Monaten: mehrere Laufeinheiten pro Woche im Weiherhaus-Stadion, dazu mehrere 1000 Schüsse mit der Laserpistole. „In der Weltspitze haben die Meisten spätestens mit zehn Jahren das Schießen angefangen. Da kommt man in der kurzen Vorbereitungszeit nicht ganz ran.“ So blieb Fey die Hoffnung, über die Laufzeiten mithalten zu können, wenn die Bedingungen gut sind.

Schwierige Bedingungen

Diese waren für das Schießen aber nicht gut in Kairo. Böiger Seitenwind machte allen Athleten zu schaffen. Hinzu kam, dass die Organisatoren die Ziele in der prallen Sonne aufstellten, so dass nicht sichtbar war, in welche Richtung ein Schuss fehlging. Das war wohl bewusst so gewählt. Bei einer WM mit hoher Leistungsdichte hebt man die Unterschiede damit hervor. Die besten Schützen kamen auch klar. Für Fey aber hieß es, sich trotz persönlicher Bestzeit beim Laufen mit Rang 13 zu begnügen.

In der Team-Wertung der Ak 40, in die jeweils die drei besten Starter einer Nation eingehen, sah es dann plötzlich gut aus. Drei deutsche Athleten hatten es bis in die Finale geschafft. Zusammen mit Pierre Jardin (Gesamt-Vierter) und Gregor Olejarz (Gesamt-Achter) gelang der Sprung aufs Podium. „Bronze hinter Neuseeland und Gastgeber Ägypten - und das gleich bei meiner ersten WM-Teilnahme, das ist schon Wahnsinn“, freute sich Bertram Fey. Und hofft gleichzeitig auf Rückenwind für den Laser Run und den Modernen Fünfkampf in Bensheim.

„Ohne Unterstützung aus der Abteilung Moderner Fünfkampf der SSG wäre gar nichts gelaufen“, stellt Fey klar. Hier gilt der Dank besonders Abteilungsleiter Walter Fendel und dem Trainer Leistungssport, Norbert Kühn. Kritisch sieht der WM-Debütant hingegen die Arbeit von Kreis und Stadt: „Die anderen Athleten hatten hier viel Unterstützung ihrer Verwaltungen. Bei uns hier hatte ich nicht das Gefühl, dass man gemeinsam nach Lösungen sucht.“

Anders in Ägypten: Hier ist Laser Run sehr populär: Verband und Behörden waren sehr engagiert, um die Weltmeisterschaft möglich zu machen. Und ein weiterer positiver Aspekt: Im ägyptischen Verband stellen Frauen die Hälfte der Sportler, besonders auch in den Jahrgängen 50+ und 60+, in denen Frauen bislang selten vertreten sind. So trägt der Sport dort auch zum gesellschaftlichen Wandel bei. red