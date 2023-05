Springturnier in Schwanheim

Schwanheim. Vom morgigen Donnerstag (11.) bis Sonntag (14.) startet der Reit- und Fahrverein Schwanheim mit seinem traditionellen Muttertags-Springturnier in die Freilandsaison 2023.

Über viele Jahre hat sich dieses Turnier zu einer überregional anerkannten Größe entwickelt und so werden von Jungpferdeprüfungen bis hin zu Springprüfungen der schweren Klasse S wieder über vier Tage Reitsport mit bis zu 800 Pferden mit mehr als 1200 Starts auf der Reitanlage an der Rohrheimer Straße (neben dem Sportplatz) ausgetragen. Beginn ist am Donnerstag und den Folgetagen jeweils um 8.30 Uhr, die letzten Prüfungen des Tages starten jeweils gegen 16.30 Uhr.

Der Große Preis am Sonntag um 15 Uhr bildet den Abschluss des Turniers. Der Eintritt ist an allen Tagen frei.

Weiter geht es beim RuF Schwanheim vom 7. bis 9. Juli mit einem großen Dressurturnier. Dann werden auf zwei Plätzen parallel Prüfungen von Jugendprüfungen bis zur schwersten Kategorie ausgetragen. red