Sportplakette für Glasner und Vettel

Wiesbaden/Frankfurt. Trainer Oliver Glasner vom Bundesligisten Eintracht Frankfurt ist mit der hessischen Sportplakette ausgezeichnet worden. Die höchste Auszeichnung für Spitzensportler, Teams, Trainer und Ehrenamtliche wurde am Mittwochabend in Wiesbaden verliehen.

Der Coach aus Österreich hatte den Fußball-Bundesligisten zum Europa-League-Gewinn und in das Achtelfinale der Champions League geführt. Glasner nahm die Auszeichnung persönlich in Empfang. Auch die Mannschaft von Eintracht Frankfurt wurde in gleicher Weise geehrt.

Auch Freigang & Co. geehrt

Zu den insgesamt 20 Preisträgern gehörten auch der viermalige Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel aus Heppenheim (Motorsport), Deborah Levi (Bob), Rebekka Haase (Leichtathletik) sowie die hessischen Vize-Europameisterinnen Laura Freigang, Sara Doorsoun, Nicole Anyomi und Sophia Kleinherne (Fußball). Als weiterer Trainer erhielt Niko Arnautis vom Frauenfußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt die Plakette. dpa