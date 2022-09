Sportmeldungen von der Bergstraße

Hinteregger ist Präsident

Wien/Frankfurt. Rund drei Monate nach seinem Karriereende beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt hat Martin Hinteregger einen neuen Job. Der Österreicher ist neuer Präsident des Drittligisten SC Wiener Viktoria. Das gab der Verein auf Facebook bekannt. „Heute dürfen wir euch offiziell den neuen Präsidenten von SC Wiener Viktoria Vorstellen“, schrieb der Verein zu einem gemeinsamen Foto der Vereinsspitze mit dem 30-Jährigen. Hinteregger hatte mit 29 Jahren überraschend im Sommer seine Profi-Karriere trotz eines bis 2024 laufenden Vertrages in Frankfurt beendet. Seither spielt der Defensivspieler nur noch auf Amateur-Ebene bei SGA Sirnitz. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sitzung der Schiedsrichter

Bergstraße. Nach der Feier ist vor der Sitzung: Am Freitag hatten die Bergsträßer Fußball-Schiedsrichter in Einhausen noch das hundertjährige Bestehen ihrer Vereinigung gefeiert, da ruft schon wieder die Pflicht: Am heutigen Montag (19.) ist die nächste informative Sitzung anberaumt. Ab 19.30 Uhr referiert Lehrwart Simon Wecht im Bensheimer Kolpinghaus zu einem aktuellen Thema. Abmeldungen nimmt wie immer Obmann Karlheinz Dörsam entgegen (Mail: karlheinz.doersam@kfa-bergstrasse.de). all