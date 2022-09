Sportmeldungen von der Bergstraße

Schon wieder gegen Walldorf

Hessenliga. Der SV Unter-Flockenbach steht vor einer großen Herausforderung, wenn heute ab 20 Uhr in einem vorgezogenen Rückrundenspiel der Tabellenzweite Rot-Weiß Walldorf auf dem Wetzelsberg zu Gast ist. „Unsere Grenzen sind uns gegen Walldorf schon ganz klar aufgezeigt worden“, sagte SVU-Sportdirektor Markus Müller und erinnert an die 0:5-Pleite in Walldorf am 3. August im zweiten Saisonspiel. Der Aufsteiger wird auf alle Fälle eine Schippe drauflegen müssen gegenüber der Leistung am Samstag beim TuS Dietkirchen (3:3). Der SVU konnte zuletzt nicht in Bestbesetzung antreten. Schlüsselspieler Nico Hammann fehlte in Dietkirchen krankheitsbedingt. jaz/ü

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Starkenburgia winkt die Spitze

Kreisliga A. Starkenburgia Heppenheim tritt heute um 20 Uhr bei der TG Trösel an, gegen die die Kreisstädter zuletzt im März 2015 ein Punktspiel bestritten – und 7:3 gewannen. Da kickten beide noch Kreisoberliga. Die Heppenheimer sind immerhin Tabellendritter; Trösel hat als Achter drei Punkte weniger auf dem Konto. Was die Teams eint: Beide verloren überraschend beim ISC Fürth. Und wie schätzt der Starkenburgia-Spielausschussvorsitzende Jan Harder die Erfolgsaussichten ein? „Alleine die Fahrt am Abend nach dem Arbeiten macht es zu einem 50:50-Spiel. Lassen wir uns überraschen.“ Gewinnt der Absteiger aus der Kreisstadt, wäre er zumindest bis zum Wochenende Tabellenführer. kar/ü