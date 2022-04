Sportfreunde können Glück kaum fassen

Bergstraße. Fußball-Gruppenligist FC Sportfreunde Heppenheim hat das Kellerduell gegen den FC Fürth mit 5:1 (1:1) geschlagen. Während die Kreisstädter mit dem Dreier einen großen Satz in Richtung Klassenerhalt machen, rutscht die Mannschaft von FC-Trainer Miroslav Savanovic immer tiefer ab. Fürth auf Tabellenplatz 14 hat jetzt vier Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz.

„Das war heute überraschend deutlich“, sagte Sportfreunde-Trainer Aiad Al-Jumaili, der sein Glück kaum fassen konnte. Dabei musste er gleich auf drei Keeper verzichten. Der ehemalige Zweitmannschafts-Trainer Alim Aydin sprang in die Bresche und machte seine Sache im Tor gut. „Bis zur Pause hätten wir schon mit 3:0 in Führung liegen können“, sagte Al-Jumaili nach einer Vielzahl an Chancen für sein Team schon in Abschnitt eins. Fürth war bis zur Pause zumindest ergebnistechnisch noch auf Augenhöhe.

SF Heppenheim: Aydin – Scheidel, Güder, Yalcin, Arzali, Yonnas, David, Brunner, Bendiyan, Breuer, Türkyilmaz.

FC Fürth: Schmitt – Wogawa, Sadik, Cin, Sacanovic, Tim Katzenmeier, Kaffenberger, Daniel Kaffenberger, Njie, Nerabi, Weimar.

Tore: 1:0 Brunner (25.), 1:1 Sadik (45.), 2:1 Brunner 55.), 3:1 Güder (70.), 4:1 Brunner (80.), 5:1 Bendiyan (85.).– Zuschauer: 100. jz/ü