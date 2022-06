Das Gruppenliga-Saisonfinale zwischen dem FC Sportfreunde Heppenheim und FC Alsbach war umkämpft, es gab viele gute Chancen auf beiden Seiten. Die Gastgeber waren von Beginn an im Spiel und feierten am Ende einen nicht unverdienten 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Tabellenfünften. „Wir haben nochmals gezeigt, dass wir mit jeder Mannschaft mithalten können“, so Sportfreunde-Trainer Aiad Al-Jumaili:

...