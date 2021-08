Sportfreunde beweisen Moral

Heppenheim. Fußball-Gruppenligist FC Sportfreunde Heppenheim kassierte gestern in seinem ersten Heimspiel der Saison seinen ersten Punkt. Beim 1:1-Unentschieden gegen den TSV Höchst holte die Mannschaft einen 0:1-Rückstand auf und Trainer Aiad Al-Jumaili lobte deshalb die Moral seiner Spieler.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Kurz vor der Pause brachte Daniel Simoes die Gäste in Führung. Wegen eines unerlaubten Rückpasses sprach der Unparteiische dem TSV einen indirekten Freistoß zu; Al-Jumaili haderte mit dieser Entscheidung. Doch die Kreisstädter fanden nach der Pause direkt wieder in die Spur. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff kamen sie ins Spiel zurück: Janis Breuer stieg im Strafraum nach einem Eckball von Yunus Güder am höchsten und beförderte den Ball mit dem Kopf zum 1:1-Endstand für die Sportfreunde.

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte Heppenheim mit Wiederanpfiff mehr vom Spiel und seine Elf habe vor allem eine super Reaktion nach dem Rückstand gezeigt, freute sich Al-Jumaili. Gegen spiel-und kampfstarke Gäste habe sein Team ein anderes Gesicht gezeigt als noch zum Saisonauftakt in Alsbach. Dabei sei Höchst eine eingeschworene Truppe, „und deshalb ist es schwer, gegen den TSV zu gewinnen“, wie Al-Jumaili weiß.

SF Heppenheim: Umscheid – Frödert (82. Nugusse), Güder, Krämer, Yahaha, Berhe, David, Bendiyan, Gashi, Fischer, Breuer (79. Scheidel). - Tore: 0:1 Simoes (45.), 1:1 Breuer (55.). – Schiedsrichter: Seif (Hünfelden). – Zuschauer: 150. jz

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2