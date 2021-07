Sport-Report

Hrustic positiv getestet

Frankfurt. Bundesligist Eintracht Frankfurt muss bis auf Weiteres auf Ajdin Hrustic verzichten. Wie der Verein mitteilte, wurde der Australier positiv auf Covid-19 getestet. Der Mittelfeldspieler hatte bereits am Mittwoch das Training verpasst, da er ebenso wie Filip Kostic über Erkältungssymptome geklagt hatte. Hrustic, der im Gegensatz zum Großteil der Mannschaft bisher noch nicht geimpft ist, befindet sich in häuslicher Isolation. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Heimpremiere gegen Löwen

Wiesbaden. Drittligist SV Wehen Wiesbaden hofft im ersten Heimspiel der Saison auf lautstarke Unterstützung der Zuschauer. Insgesamt 4882 Fans dürften die Partie am Samstag (14 Uhr) gegen den TSV 1860 München in der Brita-Arena sehen. „Wenn die zugelassene Anzahl an Fans kommt, dann wäre die Atmosphäre mit neuer Tribüne und frischem Rasen hervorragend für einen erfolgreichen Saisonauftakt“, sagte Trainer Rüdiger Rehm am Donnerstag. Er muss weiterhin auf Gianluca Korte (Meniskus-OP) und Ben Bischof (Patellasehnenprobleme) verzichten. dpa