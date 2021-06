Sport-Report

Erster Eintracht-Test am 10. Juli

Frankfurt. Eintracht Frankfurt hat die ersten drei Testspiele in der Vorbereitung auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga vereinbart. Am 10. Juli empfängt die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden, am 17. Juli den Zweitligisten SV Sandhausen und am 24. Juli den französischen Erstligisten RC Strasbourg. Wegen der Coronavirus-Pandemie finden alle Partien ohne Zuschauer statt. dpa

Lilien-Neuer auf Leihbasis

Darmstadt. Zweitligist SV Darmstadt 98 hat Benjamin Goller verpflichtet. Der 22 Jahre alte Flügelspieler kommt auf Leihbasis vom Bundesliga-Absteiger Werder Bremen, für den er seit 2019 elf Pflichtspiele bestritt. In der vergangenen Saison war Goller an den Karlsruher SC ausgeliehen. „Wir sind froh, dass die Leihe geklappt hat und wir in der anstehenden Spielzeit einen Spieler an Bord haben, der seine Zweitliga-Qualitäten bereits unter Beweis gestellt hat“, sagte Darmstadts Sportlicher Leiter Carsten Wehlmann über den Neuzugang. dpa

Kreispokal ab dem 7. Juli

Bergstraße. Der FV Hofheim und Eintracht Wald-Michelbach eröffnen am kommenden Mittwoch (7./19.30 Uhr) das Achtelfinale und damit die Fortsetzung des Kreispokal-Wettbewerbs. Außerdem sind am 10./11. Juli folgende Spiele angesetzt: FSV Zotzenbach – VfR Fehlheim, SC Rodau – FC Fürth (beide Sa. 18 Uhr), VfL Birkenau – SG Unter-Abtsteinach (So. 12 Uhr), TSV Gadernheim – FC 07 Bensheim (So. 17 Uhr). Freilos haben TSV Auerbach, SSG Einhausen und SV Lörzenbach. Das Viertelfinale soll eine Woche später am 18. Juli stattfinden. red