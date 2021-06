Sport-Report

Eulen vor 100 Fans

Ludwigshafen. Die Eulen Ludwigshafen können bei ihrem Heimspiel heute Abend (19 Uhr) in der Handball-Bundesliga gegen den SC DHfK Leipzig auf die Unterstützung von 100 Fans in der heimischen Ebert-Halle zählen. Diese Zahl an Zuschauern ist aufgrund der aktuellen Lockerungen der Corona-Auflagen möglich, die Tickets gehen an ausgeloste Dauerkarteninhaber, die in den ersten beiden Saisonspielen mit jeweils 500 Zuschauern nicht zum Zug gekommen waren. „Ich freue mich, dass man nicht mehr in eine leere Halle winkt“, freut sich Trainer Benjamin Matschke. th/red

Turniere vor dem Saisonstart

Viernheim/Heddesheim. Die SG Heddesheim will die Handballsaison mit ihrem Löwen-Cup eröffnen. Vom 30. Juli bis 1. August spielen acht Mannschaften in den beiden Heddesheimer Sporthallen um den Turniersieg. Ein sehr früher Zeitpunkt, denn für den Gastgeber und den TSV Amicitia Viernheim wird die Saison in der Badenliga erst am 2./3. Oktober starten. „Wir haben aber fünf Drittligisten im Starterfeld und für die wird es wohl schon Ende August ernst“, sagt Thomas Schmid, Mitglied der Sportlichen SGH-Leitung. Mit dabei ist u. a. MSG Bieberau/Modau, TSV Birkenau – TVG Großsachsen. Eine Woche später, vom 6. bis 8. August, ist der TSV Amicitia Viernheim Gastgeber zum Helmut-Osada-Cup in der Waldsporthalle. Das Frauenturnier in Heddesheim steht am 28. August im Terminkalender. at

Neuer Außenspieler bei Falken

Groß-Bieberau. Die Personalplanungen des Drittligisten MSG Bieberau/Modau sind mit einer weiteren hochkarätigen Verpflichtung für die neue Runde abgeschlossen. Als sich die Gelegenheit anbahnte, Robin Hübscher (26 ) vom Zweitligisten TV Hüttenberg für die linke Außenbahn zu engagieren, griffen die Falken zu. Der erst- und zweitliga-erfahrene Hübscher zieht es studienbedingt nach Darmstadt, so dass er in Südhessen auch eine neue sportliche Herausforderung suchte. In Bundesliga stand er für den TBV Lemgo in 63 Spielen im Kader und erzielte dabei 26 Treffer. Danach ging es für ihn in Hüttenberg weiter. red