  Sport-Report

Kulig von Eintracht zum VfL

Frauen-Bundesliga. Die frühere Nationalspielerin Kim Kulig wird nach dieser Saison als Co-Trainerin zum deutschen Frauen-Meister VfL Wolfsburg wechseln. Auch die aktuell noch für den Württembergischen Fußballverband arbeitende Sabrina Eckhoff soll dann eine Assistentin des neuen Wolfsburger Cheftrainers Tommy Stroot werden. Die 30 Jahre alte Kulig spielte für den Hamburger SV und den 1. FFC Frankfurt und erwirbt aktuell ihre Fußballlehrer-Lizenz. Parallel dazu trainiert sie bereits die zweite Mannschaft von Eintracht Frankfurt in der 2. Bundesliga. Die erste Mannschaft der Eintracht eröffnet am Freitagabend (19.15 Uhr, live auf Eurosport) mit dem Heimspiel gegen den SV Meppen den 15. Spieltag in der 1. Bundesliga. dpa

Christiansen bald wieder dabei

Dritte Liga. Entwarnung bei Max Christiansen: Der Mittelfeld-Antreiber des Fußball-Drittligisten SV Waldhof Mannheim hat beim 1:1 am Samstag in Magdeburg keine schwerwiegendere Verletzung erlitten. Der 24-Jährige laboriert nach Angaben des Vereins an einer Prellung des rechten Fußes und muss mehrere Tage mit dem Training aussetzen. Geplant ist, dass Christiansen am Samstag wieder einsteigen soll, gerade rechtzeitig vor der Partie am Sonntag (14 Uhr) gegen den SV Meppen. Ob es für einen Einsatz von Beginn an gegen die Emsländer reicht, wird SVW-Trainer Patrick Glöckner erst am Wochenende entscheiden. Christiansen war in der Nachspielzeit vom Magdeburger Saliou Sane gefoult und nach dem Abpfiff von Betreuern vom Platz begleitet worden. alex