  Sport-Report

Hessenderby ist Spitzenspiel

Offenbach. „Englische Woche“ in der Regionalliga Südwest, und der Nachholspieltag aus der Corona-Unterbrechung hat es aus hessischer Sicht in sich: Die Offenbacher Kickers (mit 32 Punkten auf dem sechsten Platz) erwarten heute um 19 Uhr Tabellenführer FSV Frankfurt (39 Punkte), dessen Spitzenspiel gegen Verfolger Steinbach am Samstag den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer gefallen war. red

Sigmund bleibt in Bürstadt

Bürstadt. Gruppenligist Eintracht Bürstadt hat sich mit Spielertrainer Benjamin Sigmund (41) auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit für die Saison 2021/22 geeinigt. Sigmund übernahm im Dezember 2015 die erste Eintracht-Mannschaft in der Kreisliga A. Nach einem dritten Platz 2016 stiegen die Grün-Weißen 2017 als Meister in die Kreisoberliga auf. Ein Jahr später wurde die Eintracht auch Meister der höchsten Bergsträßer Spielklasse und schaffte erstmals den Sprung in die Gruppenliga. Dort etablierte Sigmund den Neuling auf Anhieb. cpa/ü