Sport-Notizen

Möller hört in Frankfurt auf

Frankfurt. Andreas Möller wird Eintracht Frankfurt zum Saisonende verlassen und seine Tätigkeit als Leiter des Leistungszentrums beenden. Wie der Verein mitteilte, gaben persönliche Gründe des ehemaligen Profis den Ausschlag für den selbst gewünschten Rückzug. Der Vertrag des 54-Jährigen läuft am 30. Juni 2022 aus. „Ich möchte mich nach Vertragsende wieder vorrangig privaten Dingen widmen und mehr Zeit für die Familie haben“, begründete Möller diesen Schritt. Dank kam vom Vereinspräsidenten. Möller habe viele neue Dinge in der Ausbildung junger Fußballer angestoßen“, sagte Peter Fischer. Die Möller-Nachfolge will die Eintracht in Ruhe klären. „Andy hat uns frühzeitig in seine Gedanken einbezogen. Somit haben wir die Möglichkeit, dementsprechend zu reagieren“, sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. dpa

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Frohms verlässt die Eintracht

Frankfurt. Nationaltorhüterin Merle Frohms wird den Frauen-Bundesligisten Eintracht Frankfurt nach nur zwei Jahren verlassen und im Sommer zum VfL Wolfsburg zurückkehren. Die 27-Jährige stand bereits zwischen 2011 und 2018 bei den Niedersachsen unter Vertrag und soll Almuth Schult ersetzen, die kürzlich ihren Abschied aus Wolfsburg bekanntgegeben hatte. Der VfL aktivierte für die 22-fache Nationalspielerin eine Ausstiegsklausel im bis zum 30. Juni 2023 laufenden Vertrag bei der Eintracht. dpa

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2