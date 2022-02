Sport-Notizen

Geschwächt ins Spitzenspiel

Bezirksoberliga. Unter keinen guten Vorzeichen steht das Spitzenspiel von Tabellenführer HSG Fürth/Krumbach am Samstagabend (19 Uhr, Schulzentrum) gegen den verlustpunktfreien Zweiten HSG Rüsselsheim. Besonders bitter: Der zuletzt überragende Torhüter Henrik Richter fällt aus, nachdem er sich beim Derbysieg gegen Weschnitztal früh eine Schultereckgelenkssprengung zugezogen hat. „Für ihn ist die Runde beendet“, bedauert Fürths Trainer Stefan Eger, der darüber hinaus auf Fabian Beye und Jascha Schuricht verzichten muss. Unterdessen wurden bei Fürth/Krumbach die Weichen für die Zukunft gestellt: Eger hat seinen Vertrag bei den Odenwäldern verlängert. met/ü

Schlagerspiel für FSG Lola

Frauen-Bezirksliga A. „Das ist ein absolutes Spitzenspiel“, freut sich Dieter Petermann, Trainer der FSG Lola, auf das Heimspiel am Sonntag (16 Uhr, Siemens-Schule Lorsch) gegen den Verfolger TV Büttelborn. Die Lolas belegen mit 12:2 Zählern punktgleich mit Crumstadt/Goddelau Rang eins, Büttelborn liegt mit 10:4 Punkten in Schlagdistanz. Im Hinspiel zum Saisonstart entwickelte sich eine enge Partie und die FSG hatte knapp mit 18:17 die Nase vorne. „Das wird wieder ein Spiel auf Augenhöhe“, ist Petermann überzeugt. Wie es personell am Sonntag aussieht, darüber will Petermann nicht spekulieren. Denn angesichts von Krankheiten und Verletzungen wird sich die Aufstellung erst kurzfristig entscheiden. esi

