Sport-Notizen

Schlappe für den Außenseiter

Landesliga. Erwartungsgemäß war der Tabellenführer für das Schlusslicht eine Nummer zu groß: Der TV Groß-Rohrheim unterlag beim TuS Griesheim deutlich mit 22:36 (7:19) und verspielte schon in der ersten Hälfte alle Außenseiterchancen. „Kompliment an Griesheim, das das ganz souverän und überzeugend runtergespielt haben. Wir haben leider früh nicht verstanden, unsere Marschroute beizubehalten“, bilanzierte TVG-Coach Tim Borger. Die meisten Groß-Rohrheimer Tore erzielte Niklas Fries (10/5). mep

VfL-Zweite zu passiv

Bezirksliga A. Es war eindeutig mehr drin, so lautete das Fazit in Reihen des Tabellenletzten HC VfL Heppenheim II nach der 22:29 (8:13)-Niederlage bei der HSG Rüsselsheim II. „Wir haben die erste Hälfte komplett verschlafen“, monierte Spielertrainer Simon Meier. „Vorne spielten wir zu ideenlos, hinten zu passiv.“ Doch angetrieben von einem starken Joshua Ruff kämpften sich die Kreisstädter in der zweiten Hälfte wieder heran, hatten die Chance zum Ausgleich. „Dann haben wir uns leider durch zu frühe Abschlüsse und Undiszipliniertheiten in der Abwehr wieder selbst alle Möglichkeiten genommen“, ärgerte sich Meier. – HC VfL-Tore: Ruff (13/2), Schmitt (5), Gruner, Gündling, Hoehling, Brand (je 1). mep

