Sport-Notizen

SV Wehen schlägt Mechelen

Wiesbaden. Drittligist SV Wehen Wiesbaden hat das einzige Testspiel im Rahmen seines Trainingslagers im spanischen Valencia (auf Wunsch des Gegners über zweimal 60 Minuten Spielzeit) gegen den KV Mechelen 4:1 (2:1) gewonnen. Nach einem von Ferdy Druif (5. Minute) verwandelten Foulelfmeter zum 0:1 für den belgischen Erstligisten, brachte John Iredale mit einem Doppelpack (13./30.) die Hessen mit 2:1 in Führung. Für den dritten und vierten Treffer der Wiesbadener sorgte Kevin Langford (63./113). Zwei SVWW-Spieler wurden aufgrund des Verdachts einer Corona-Infektion vom Team isoliert. Da die daraufhin veranlassten Testungen bei Mannschaft, Trainer- und Funktionsteam negativ ausfielen, fand das Testspiel wie geplant statt. dpa/red

Kickers starten Vorbereitung

Offenbach. Die Offenbacher Kickers beginnen am Wochenende mit den Vorbereitungen auf die Rückrunde in der Regionalliga, am Sonntag geht es zur ersten Trainingseinheit auf den Platz. Vom 16. bis 23. Januar ist ein Trainingslager in der Türkei mit zwei Testspielen geplant. Am 5. Februar (Samstag) soll die Generalprobe mit einem Testspiel gegen Viktoria Aschaffenburg erfolgen, der Spielort ist noch offen. Eine Woche später steht für die Kickers der Rückrundenstart mit dem Heimspiel gegen den FC Rot-Weiß Koblenz an (Freitag, 11. Feb., 19 Uhr). red