Sport-Notizen

Erster Einsatz für Leipold

Darmstadt. Ein internes Testspiel des Zweitligisten SV Darmstadt 98 endete mit einem 1:0-Sieg für die „Mannschaft in den blauen Jerseys“. Gespielt wurden auf dem Trainingsplatz am Böllenfalltor im Rahmen des einwöchigen Trainingslagers drei Halbzeiten je 25 Minuten. Lange stand es dabei 0:0. Kurz vor Ende des zweiten Drittels setzte sich Fabian Holland stark über die linke Seite durch und bediente in der Mitte den gutpostierten Luca Pfeiffer. Der Stürmer ließ sich nicht zweimal bitten und verwandelte sicher zum 1:0-Endstand.

Die Zuschauer durften nicht nur diesen Treffer bejubeln, sondern konnten auch erstmals Winterneuzugang André Leipold im Lilien-Trikot auflaufen sehen. Der Offensivakteur kam mit Anpfiff des letzten Drittels in die Partie. Torsten Lieberknecht urteilte: „Es war ein zufriedenstellender Test. Wichtig war, dass alle Spieler ihre Einsatzzeiten bekommen haben und wir generell wieder ein Spiel unter Wettkampfbedingungen bestreiten konnten.“ Die Generalprobe vor dem Liga-Start am 15. Januar mit dem Heimspiel gegen Karlsruhe findet am Samstag (8.) mit dem Testspiel gegen Jahn Regensburg im Stadion am Böllenfalltor statt. red

KSC-Remis gegen Brügge

Karlsruhe. Zweitligist Karlsruher SC hat in seinem ersten Testspiel des neuen Jahres dem belgischen Meister und Champions League-Teilnehmer FC Brügge ein torloses Unentschieden abgetrotzt. In der Partie vor rund 50 Zuschauern im andalusischen Marbella brachte Trainer Christian Eichner unter anderem den finnischen Neuzugang Daniel O’Shaughnessy zum Einsatz, der sein erstes Spiel im KSC-Dress machte. Einem Treffer von KSC-Nachwuchstalent Stefano Marino in der ersten Hälfte verweigerte der Unparteiische wegen einer Abseitsstellung die Anerkennung. Das für Sonntag geplante Testspiel gegen PSV Eindhoven muss ausfallen. Der niederländische Topclub hatte die Reise nach Andalusien nach mehreren Coronafällen im Team gar nicht erst angetreten. dpa