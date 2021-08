Spitzenreiter macht erst mal Pause

Bergstraße. Einen neuen Tabellenführer wird es am Sonntag in der Fußball-Kreisliga B geben, da der aktuelle Spitzenreiter TSV Gras-Ellenbach (5:1-Sieger gegen die SG Hüttenfeld) spielfrei ist.

Zu den Mannschaften, die sich Hoffnungen machen gehört der FSV Rimbach nach dem 4:0 gegen Türkspor Wald-Michelbach. Der Ligazweite empfängt am Sonntag (15.30 Uhr) die TSV Auerbach II, die ebenfalls oben mitspielen will, am ersten Spieltag aber nicht über ein 1:1 beim SV Kirschhausen hinaus kam.

Die SG Hüttenfeld mit Neu-Coach Hans Scheidel trifft nach ihrem Fehlstart am Sonntag (15.30 Uhr) auf den TSV Hambach, der als Tabellenführer der Abbruchsaison ebenfalls oben mitspielen will. Das Team von Trainer Udo Becker kam am vergangenen Wochenende ersatzgeschwächt gegen den SV/BSC Mörlenbach (nach 0:2- und 1:3-Rückstand) zu einem 3:3 und hat nun gute Chancen, den ersten Dreier einzufahren. bore